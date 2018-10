Sassari. Controlli dei Carabinieri al centro storico, denunciati due minorenni per spaccio

Nell’ambito dei controlli straordinari del territorio nel centro storico cittadino, i Carabinieri della Compagnia di Sassari hanno denunciato alla competente autorità giudiziaria due minorenni, responsabili di detenzione ai fini di spaccio di marijuana.Gli agenti mentre passavano in via Arborea, hanno notato due giovani che, alla vista dell’auto di servizio, hanno subito avuto un atteggiamento nervoso ed evasivo e si sono liberati dello zainetto che portavano. Così gli agenti inevitabilmente insospettiti hanno deciso di procedere al controllo dei due ragazzi trovando all'interno dello zaino un sacchetto contenente 54 grammi di marijuana.Dopo aver informato i genitori ed esteso la perquisizione anche al domicilio dei due giovani, entrambi studenti di 16 anni, i successivi accertamenti hanno consentito di rinvenire ulteriori complessivi 21 grammi di marijuana suddivisi in vari contenitori, un bilancino di precisione, tre tritaerba e vari ritagli in cellophane comunemente utilizzati per il confezionamento della droga.Per i due minorenni è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sono stati affidati ai rispettivi genitori in attesa dei provvedimenti della competente autorità giudiziaria.