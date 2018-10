Torneo di "Tiralasthiggu" Sassarese, il campione è Stefano Serra

Stefano Serra è il campione sassarese di "Tirelastico". La manifestazione dell'antico sport andato un po' in disuso ma praticato tanti anni fa soprattutto dai cosiddetti "pizzinni pizzoni" è stata organizzata dal Circolo ricreativo Endas "La Beccaccia", in piazza Sacro Cuore, gestito da Tonino Ortu. I "Torneo di Tiralasthiggu Sassarese" ha riscosso un grande successo grazie al nutrito numero di partecipanti. Sono stati infatti una quarantina i giovani e meno giovani che si sono cimentati nella gara che si è svolta al mattino e nel pomeriggio, intervallata da un sontuoso pranzo sassarese per tiratori e amici. Stefano Serra, noto fotografo sassarese, è stato il più abile con le fettucce di elastico riuscendo a superare in un combattuto testa a testa Pier Paolo Pira, Massimo Sanna e Pier Paolo Cordedda che sono comunque riusciti a strappare applausi a scena aperta per i loro "centri" da oltre 5 metri di distanza dal bersaglio mobile. Alla fine premi per tutti e soprattutto per il più anziano e il più giovane tiratore di "tiralasthiggu" sassarese. L' appuntamento è per la prossima edizione.