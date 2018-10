Alghero. Al Miramare secondo weekend in musica con Help band e Carletto e i suoi mostri

Dopo l’inaugurazione della stagione musicale 2018-2019 avvenuta lo scorso fine settimana continua la programmazione live del Miramare ad Alghero. Questo weekend sul palco del club algherese la Help Band, venerdì 12, e Carletto e i suoi mostri, sabato 13. L’apertura della stagione ha visto l’esibizione di due gruppi musicali ormai di casa al Miramare, gli algheresi Cover Garden che arrivavano da un’estate piena di soddisfazioni in giro per le più importanti piazze della Sardegna e i sassaresi La pillola, band storica che con il proprio repertorio dal sapore ballabile ha accompagnato il pubblico durante il sabato notte.



Quella di questo venerdì invece è una vera e propria prima volta per la Help Band, progetto nato nel 2011 composto da musicisti professionisti provenienti da vari centri della provincia. Cristiano Caria al basso, Martino Roggio alla chitarra, Alessandro Canu alla batteria e la splendida voce di Sara Sias propongono un repertorio classic rock sia italiano che internazionale capace di far divertire diverse generazioni. Il giorno successivo sarà il turno di Carletto e i suoi mostri. Carlo Pieraccini cantante e chitarrista spalla dei comici Pino e gli Anticorpi torna ad esibirsi nella Riviera del Corallo con il proprio show pop, rock e dance accompagnato da due dei musicisti più stimati della zona, Simone Sassu e Mauro Cau. Come sempre i concerti del club affacciato sulla passeggiata degli algheresi sono ad ingresso libero.