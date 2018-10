Olbia. Ladri di biciclette in azione

Ieri pomeriggio un cittadino svizzero, mentre si trovava ad Olbia per trascorrere le proprie ferie con la famiglia, ha chiamato il 112 segnalando che due individui stavano rubando la mountain bike che si trovava sul porta bici del proprio SUV, in quel momento parcheggiato perché stavano facendo la spesa in un supermercato del centro. Sul posto sono giunte immediatamente tre pattuglie dei Carabinieri, sia della Radiomobile che della Stazione di Olbia Centro. Dalla zona del Molo Brin i due si sono dati alla fuga verso il Corso Principe Umberto e verso la ferrovia cercando di far perdere le proprie tracce mentre erano inseguiti sia dalla vittima, almeno per un primo tratto, sia dai Carabinieri.

Uno dei due, G.G., un pregiudicato cl 69 di Olbia è stato raggiunto e tratto in arresto per furto aggravato in concorso, mentre il complice, O.T., cl 99 di Olbia, anche lui con precedenti, una volta identificato, è stato denunciato a piede libero e dovrà rispondere dello stesso reato.

La bicicletta, una Mountain Bike marca Scott è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre G.G. è stato accompagnato agli arresti domiciliari in attesa della direttissima alla quale sarà accompagnato nella mattinata odierna dai Carabinieri di Via D’Annunzio che hanno proceduto all’arresto.