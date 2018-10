Sassari. Promocamera, un Polo unico nel nord Sardegna

E' vero, la tecnologia ha spostato in spazi virtuali numerosi ambiti sociali, non ultimo quello economico. Ma se l'innovazione resta un elemento imprescindibile di crescita e sviluppo, altrettanto importante resta lo spazio "fisico" nel quale le persone e le aziende si incontrano e si confrontano. Come a Promocamera il secondo spazio fieristico della Sardegna che ha ospita numerose iniziative durante tutto l'anno, tra eventi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale. Un punto di riferimento per il nord dell'Isola e più in generale per tutto il territorio. Con un obiettivo strategico individuato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale della Camera di Commercio di Sassari: valorizzare la struttura di Promocamera nel suo complesso, con particolare riferimento al patrimonio immobiliare rappresentato, appunto, dal secondo padiglione espositivo della Sardegna (4.000 mq al coperto e circa 8.000 mq all’aperto), una sala convegni di 200 posti ed una decina di aule didattiche accreditate e dotate dei più innovativi strumenti tecnologici e multimediali.



“Mai come in questi ultimi anni lo spazio espositivo di Promocamera è stato utilizzato per rassegne fieristiche, eventi sociali e culturali, convention, meeting di importanti aziende private - sottolinea la Presidente, Maria Amelia Lai- Un trend di crescita costante. Perché il nostro obiettivo è quello di far crescere le manifestazioni anche a carattere temporaneo, cercando di rafforzare le sinergie tra tutti i principali comparti dell’economia del nord Sardegna, in primo luogo quello turistico e agroalimentare”.



Un Polo sulle attività fieristiche ma non solo: riunioni ed attività formative organizzate da numerose associazioni di categoria, da ordini professionali, da istituti di credito ed aziende. Inoltre, grazie ai Progetti comunitari a cui Promocamera partecipa attivamente, è stato possibile realizzare presso la nostra Azienda Speciale il Centro di Competenze trasfrontaliero, una task force di professionisti ed esperti in grado di offrire agli operatori economici del territorio una vasta gamma di servizi specialistici necessari per aumentare il potenziale di innovazione della loro impresa ed il grado di competitività sui mercati nazionali ed internazionali. Il calendario delle iniziative ospitate dal Polo fieristico è arricchito di volta in volta di interessanti appuntamenti: da Sassari Cosplay & Comics organizzata dall’Associazione Sassari Cosplay, come ogni anno seguitissima, all’evento “Inventa le Tue nozze”, il primo evento specializzato del Wedding nel nord Sardegna, allestito in modo emozionale per promuovere professionisti qualificati che operano direttamente o indirettamente nel mondo del matrimonio, fino ad arrivare alla a Promoautunno, in corso di svolgimento durante il fine settimana.



Oltre alle iniziative promosse da operatori privati si sommano gli eventi organizzati da associazioni culturali locali che vedono in Promocamera un centro in grado di fornire il valore aggiunto necessario per far crescere il livello di attrattività dei loro eventi. Tutto ciò fa comprendere quanta voglia ci sia tra gli operatori del nord Sardegna (privati e pubblici) di ripartire e riproporre appuntamenti che ormai dimenticati -come le fiere e gli eventi espositivi- dedicati al meglio della produzione artigianale, del commercio, delle attività industriali, dei servizi e della Pubblica Amministrazione.



"Attraverso il dialogo e confronto con le istituzioni locali e le organizzazioni di categoria intendiamo definire un piano strategico che preveda la programmazione e realizzazione di azioni integrate di sostegno e di promozione dei principali comparti dell’economia locale e di valorizzazione del territorio, della sua immagine e delle eccellenze (produttive, ambientali, storiche e culturali) che lo caratterizzano -tiene a sottolineare la Lai - Infatti, uno degli obiettivi strategici del nostro Sistema camerale è quello di fornire qualificati spazi a beneficio della collettività".



Promocamera, con il suo Polo fieristico e Centro Servizi a Predda Niedda, rappresenta in maniera stabile e permanente, il luogo di raccordo, incontro e promozione dell’economia del nord Sardegna, uno “spazio comune” di dibattito, collaborazione ed interazione tra soggetti pubblici e privati (Università, Associazioni di categoria, ordini professionali, sistema scolastico), in cui si possa cooperare (progettazione partecipata), aggiornarsi e formarsi.



"La nostra è una struttura che il Sistema camerale del nord Sardegna mette a disposizione del territorio e l’intenzione è quella di intensificarne l’utilizzo. Un Polo fieristico in piena efficienza è importante per il territorio sia per le opportunità che offre che per l’indotto che genera. Stiamo sostenendo il sistema imprenditoriale con grande convinzione e caparbietà, perché sono le imprese il vero motore propulsivo della nostra economia", chiude la Presidente di Promocamera Maria Amelia Lai. Per un reale rilancio economico, culturale e sociale del nord Sardegna che passa anche dal dinamismo del suo Polo fieristico.