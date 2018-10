Nasce un nuovo collegamento merci Porto Torres – Genova

Sono sette, in tutto, le linee da e per Porto Torres. Oltre agli oramai consolidati collegamenti con Genova (sulla quale operano tre compagnie), Civitavecchia, Barcellona, Marsiglia e Propriano, si sono aggiunti, di recente, Tolone e Nizza.



Un ventaglio di destinazioni che, per il 2018, supererà il dato storico del 2017 che ha visto superare il milione di passeggeri, (1.028.579 fonte ASSOPORTI) consolidando lo scalo turritano al secondo posto in regione dopo Olbia e davanti a Cagliari con 725.118 passeggeri dei quali però ben 430.534 sono i croceristi (dati ASSOPORTI).

Lo scalo di Porto Torres incrementa i traffici commerciali con l’avvio di una nuova linea merci da e per Genova.A partire dal 14 ottobre prossimo, la Grimaldi Lines ha richiesto e prontamente ottenuto dall’AdSP del Mare di Sardegna la disponibilità di accosti per il collegamento con il porto ligure, dedicato esclusivamente ai mezzi gommati.Domenica mattina, alle 09.30, al pontile Asi 1, la Euroferry Malta, nave da 22 mila tonnellate e circa 1900 metri lineari di carico, farà il primo scalo sul porto turritano, aprendo una nuova stagione del trasporto marittimo da e per il nord ovest dell’isola.La trisettimanale della compagnia, infatti, con collegamenti fissati per il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, andrà a rafforzare l’offerta su Genova, aggiungendosi alla linea annuale passeggeri e merci di Tirrenia - Moby e a quella stagionale di Grandi Navi Veloci.Per quanto riguarda le merci su gommato, invece, le proiezioni dovrebbero far avvicinare il porto ad un milione e mezzo di tonnellate.“Abbiamo accolto con favore la scelta della Grimaldi Lines di puntare su Porto Torres per l’avvio di una nuova linea merci su Genova – dice Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Un’iniziativa che, sono certo, contribuirà ad incrementare l’offerta di trasporto marittimo nel nostro sistema portuale sardo e a proiettare l’AdSP ai piani alti della classifica italiana per trasporto passeggeri e merci su gommato”.