Anas, itinerario Sassari-Olbia proseguono i lavori sul Lotto 6

Per consentire la prosecuzione dei lavori di costruzione del lotto 6 dell'Itinerario "Sassari Olbia", sulla strada statale 597 'del Logudoro' rimarrà chiuso al traffico in entrambe le direzioni il tratto tra il km 60,787 e il km 61,548, nei territori comunali di Berchidda e Monti, in provincia di Sassari.Durante il periodo di chiusura il traffico in entrambe le direzioni sarà deviato in loco attraverso il percorso alternativo costituito da una bretella provvisoria che affianca l'asse stradale principale.Il provvedimento, che sarà in vigore fino alla conclusione dei lavori, si è reso necessario per consentire la demolizione e la completa ricostruzione di alcune opere, per la realizzazione del nuovo tracciato a 4 corsie.