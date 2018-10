Non si presenta ai controlli dei carabinieri, ai domiciliari un disoccupato di La Maddalena

Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di La Maddalena hanno arrestato C. O., disoccupato 32enne del luogo con precedenti, in esecuzione di un’ordinanza del GIP del Tribunale di Tempio Pausania, emessa in sostituzione della misura dell’obbligo di presentazione alla P.G. perché dopo essere stato arrestato la scorsa primavera dagli stessi militari, anziché approfittare del fatto che gli fosse stata inflitta una misura lieve, ha pensato di evitare di presentarsi per i controlli previsti continuando a fare la propria vita come se niente fosse. Alla luce di tutti i controlli evitati, il GIP ha ritenuto di trasformare la misura in quella più restrittiva degli arresti domiciliari presso cui è stato accompagnato dopo la notifica dell’ordinanza.