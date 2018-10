Sassari. Nei guai una ditta che opera nella ristorazione. Ricavi non dichiarati per 150 mila euro

L’attività ispettiva è stata particolarmente complessa, attesa l’inattendibilità delle scritture contabili: nello specifico, i verificatori hanno proceduto ad un’attenta ed accurata ricostruzione di quanto effettivamente guadagnato dal contribuente, attraverso il conteggio dei documenti fiscali emessi ed annotati in contabilità in maniera non veritiera e sensibilmente inferiore a quanto realmente percepito.





Nel corso dei servizi Istituzionali di prevenzione posti in essere dal Comando Provinciale di Sassari, i Finanzieri della Tenenza di Tempio Pausania hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di una ditta individuale, operante nel settore della ristorazione. Grazie all’ausilio delle banche dati in uso al Corpo ed a mirati riscontri sul territorio, i militari hanno individuato la ditta oggetto del controllo, orientato alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti ai fini delle imposte dirette e dell’i.v.a..L’esito complessivo del controllo, che ha preso in esame le ultime 5 annualità di imposta, ha consentito di accertare ricavi non dichiarati per quasi € 150.000 ed un’evasione i.v.a. di circa € 30.000. L’attività di servizio in argomento si inquadra in un più ampio e costante dispositivo di prevenzione posto in essere a tutela della cittadinanza, della leale concorrenza e del libero mercato, a garanzia di tutti i soggetti economici virtuosi che giorno dopo giorno operano nella circoscrizione della Tenenza di Tempio Pausania nel pieno rispetto delle norme e della legalità.