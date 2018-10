Alghero. Teatro d'Inverno apre la rassegna al civico con "Assassina"

Per informazioni e prenotazioni Teatro d’Inverno risponde al numero 3885721808 (LUN-VEN dalle 10:00 alle 12:30 e SAB dalle 16:00 alle 19:00)













Domenica 21 ottobre alle ore 21:00 al Civico Teatro di Alghero debutta ‘Assassina’, spettacolo teatrale di apertura della rassegna “Sere d’inverno” organizzata dalla Compagnia Teatro d’Inverno. Assassina, testo di Giovanni Gentile e pubblicato col titolo di “Le due vergini”, vede come protagonisti Maria Antonietta Caria e Giuseppe Ligios, guidati dalla regia di Federico Pacifici. Un’attrice, ora in prigione, accusata di aver ucciso il marito, e di un avvocato d’ufficio dal passato ricco di successo, ora naufragato. Entrambi macerati da una colpa. Lei quella di aver lasciato che suo marito violasse sua sorella più piccola. Lui, quella di aver fatto condannare per omicidio uninnocente e fatto assolvere la colpevole. Entrambi ora cercano riscatto. Un dialogo serrato e doloroso, composto di menzogne e rivelazioni, che svela le macerie interiori di vite andate a male.L’ambientazione in cui l’azione si svolge è spoglia, essenziale e fredda come il parlatorio di un carcere: un tavolo, due sedie, una lampada al neon.Lo spettacolo inserito anche all’interno della rassegna di teatro didattico “Colazione fuori banco” a cura di TXT teatro per tutti vede due appuntamenti mattutini indirizzati alle scuole superiori, fissati per il 20 e 22 ottobre alle ore 10:30, al termine dei quali gli attori si presteranno ad undibattito con gli studenti-spettatori per rispondere a curiosità e domande.Lo spettacolo è proposto con bigliettazione ridotta per studenti e over65, con gratuità per gli insegnanti accompagnatori e con possibilità di abbonamento sia per la rassegna ‘Sere d’Inverno’ che per la rassegna di teatro didattico “Colazione fuori banco”.