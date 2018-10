Sassari. A Monte Rosello basso, acqua non adatta al consumo umano diretto

Nel quartiere di monte Rosello basso l'acqua non è adatta al consumo umano diretto come bevanda e per la preparazione degli alimenti. Può essere utilizzata per tutti gli usi igienici compresa l'igiene personale. Il sindaco Nicola Sanna lo ha disposto con un'ordinanza a seguito dei controlli compiuti dal dipartimento di Prevenzione - servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione della ATSSardegna. Dagli esami è emerso che l'acqua non rispetta i valori della torbidità. Il divieto riguarda la zona di via Veronese, via Pulli, via Balaguer, via Buonarotti, via Tintoretto e piazza Sacro Cuore. Restano inoltre in vigore le ordinanze che limitano l'uso umano diretto a Serra Secca, in via Sieni, via Vardabasso, via Morandi, via Siglienti, via Ugo La Malfa, via Melis, via Demuro e piazza Aldo Moro e all'Argentiera.