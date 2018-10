Sassari.Focus sulle strade cittadine, Alivesi: "Carenze di manutenzione croniche"

Riportiamo la nota stampa del consigliere sassarese Manuel Alivesi, in merito alle condizioni delle strade cittadine:



"Prosegue in Città il focus del Gruppo Consiliare di Forza Italia sullo stato delle strade e vie cittadine e SI punta il dito sulla scarsa attenzione che la Giunta ripone verso la cura del decoro dell’arredo urbano, oltre che sulle croniche carenze di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il concorso lanciato in Città da Forza Italia, rivolto a tutti i cittadini Sassaresi, è quello riguardante le segnalazioni delle “BUCHE KILLER” disseminate un pò ovunque in Città, per promuovere una lotta autentica verso le imperfezioni stradali che tanta responsabilità hanno nei danni arrecati ad ammortizzatori e gomme, oltre che anche per qualche incidente stradale. Tra le varie buche segnalate chiediamo all’assessore alla viabilità di provvedere alla copertura della buca che oramai da mesi è presente nella centralissima Via Brigata Sassari, tra l’altro recentemente asfaltata. La buca si è meritata di diritto l’ingresso nell’albo d’oro delle “Buche killer” in quanto risulta, oltre che molto fastidiosa, anche molto pericolosa soprattutto per i motociclisti. Chiediamo che, gli assessori competenti, provvedano a risolvere il problema."