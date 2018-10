Sassari, dal 15 ottobre nuovi cantieri di Open Fiber

Al via dal 15 ottobre i nuovi cantieri in via Monte Grappa, via Livorno, via Don Minzoni, via Turati, via Rizzeddu, via Matteotti, via Amendola, via De Nicola, via Settembrini, via Dei Mille, via Principessa Maria, via Milano, via Morandi, via Padula, via Chironi, via Pietro Nenni, via Casu, in piazzale Segni, via Giagu Antonio, via Sieni Guido, via Vardabasso, via Carlo Felice per il ripristino del manto stradale a opera di Open Fiber. Nello stesso giorno partono i lavori di cablaggio della stessa società che, come sempre, utilizzerà tecniche come la “minitrincea” e “trincea tradizionale”, modalità a basso impatto ambientale e che riducono al minimo i disagi in via Deledda (da via Cervi a Corso Pascoli), corso Giovanni Pascoli, via Da Vinci, via Cervi, via Flumenargia, via Micca, via Nurra. Contestualmente in via Oriani, via Roth, via Satta Branca, via Binna, via Casula, via Guarino, via Abozzi, via Nieddu, via Sirioni, via Manca, via Biasi, via Mossa, via De Carolis, parte alta di via Principessa Iolanda e da via Adelasia a viale Trieste prosegue il rifacimento del manto stradale. Tutti i lavori saranno compiuti a traffico aperto