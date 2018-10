Abbanoa. Lunedì intervento sulla condotta della zona industriale di Chilivani

Lunedì 15 ottobre 2018 i tecnici di Abbanoa saranno impegnati in un importante intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta idrica d’adduzione che alimenta la zona industriale di Chilivani. Nel dettaglio sarà sostituito un pezzo speciale lungo un tratto di tubatura del diametro di quasi mezzo metro.I lavori inizieranno alle 8 e saranno completati verso le 17. Durante le fasi dell’intervento l’erogazione i tecnici del Gestore effettueranno tutte le manovre in rete necessarie per restringere la zona dove sarà necessario sospendere l’erogazione.Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.