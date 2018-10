I sindaci di Sassari, Alghero e Olmedo:"No allo stop del servizio ferroviario"

di SSN



"Con un asciutto comunicato di ieri 12 ottobre,l’Assessore regionale dei trasporti Carlo Careddu,conseguente ad una comunicazione del Ministero dei Trasporti, ha intimato all’Azienda Regionale dei Trasporti pubblici l’immediata sospensione del servizio ferroviario nella tratta Sassari – Olmedo – Alghero. Tale provvedimento, assunto senza alcun congruo preavviso, sarebbe finalizzato al ripristino delle condizioni di sicurezza per questioni al momento non meglio precisate.

Tale misura, emessa in assenza di qualunque concertazione, interrompe un servizio pubblico essenziale, utilizzato quotidianamente da centinaia di passeggeri in gran parte studenti e lavoratori, sebbene sia stato programmato un servizio sostitutivo di autobus di linea.

Come Sindaci dei Comuni di Sassari, Alghero e Olmedo, avuta conoscenza dell’inaspettatoprovvedimento, chiediamo al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di adottare tempestivamente ogni misura intesa all’immediato ripristino del servizio di trasporto ferroviario,concedendo ad Arst un congruo termine per l’esecuzione degli interventi necessari all’adeguamento della tratta ferroviaria per gliulteriori investimenti volti al miglioramento dellevigenti condizioni di sicurezza, finanziamenti del resto già nella disponibilità della Regione a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione.

I primi cittadini del territorio chiedono quindi che l’Assessore Regionale competente provveda alla convocazione di un incontro alla presenza di Arst e organizzazioni sindacali al fine di adottare le opportune misure per la riattivazione del servizio ferroviario per eliminare, entro i prossimi 30 giorni, i pesanti disagi che da lunedì 15 ottobre graveranno sugli incolpevoli passeggeri nonché per stabilire congiuntamente il cronoprogramma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della tratta ferroviaria in argomento, tra le più attive e utilizzate nel territorio."



I Sindaci dei Comuni di

SASSARI - Nicola Sanna

ALGHERO – Mario Bruno

OLMEDO – Antonio Faedda

Riceviamo e pubblichiamo la nota congiunta dei sindaci di Sassari, Alghero e Olmedo contro la sostensione delservizio ferriviario che interessa i tre centri del nord ovest: