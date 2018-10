Abbanoa al lavoro in via Barzini

di SSN

Lunedì le squadre di Abbanoa collegheranno le condotte appena realizzate

Sedicimila euro per sostituire circa cento metri di reti idriche: lunedì le squadre di Abbanoa collegheranno le nuove condotte realizzate lungo via Barzini. I lavori rientrano nella programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria del trimestre in corso finanziati con le risorse del bilancio di Abbanoa. Le operazioni inizieranno alle 8.30 e si completeranno verso le 14.30: durante questa fascia oraria sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nella via.



Nuove condotte. Le vecchie tubature erano ormai inadatte a garantire il servizio: nel corso dell’ultimo anno Abbanoa ha dovuto eseguire numerosi interventi di riparazione per garantire il servizio e far fronte alle continue rotture.. Per questo motivo i tecnici del Gestore hanno inserito nel piano delle manutenzioni straordinarie del trimestre in corso un intervento deciso che ha previsto la sostituzione complessiva di un centinaio di metri di condotte. Le nuove reti sono state ora realizzate in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta. Sono stati rifatti integralmente anche gli allacci alle utenze, anch’essi realizzati dai precedenti gestori del servizio idrico in materiale che si è rivelato inadatto e soggetto a continue rotture.