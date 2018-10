Is.Be, corsi di lingua sarda a Macomer e nel Marghine

di SSN

L’Istituto Camillo Bellieni di Sassari, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Macomer, organizza un corso di Lingua e cultura sarda di livello A1, aperto a tutti a titolo gratuito. Il ciclo di lezioni prenderà il via il 20 ottobre, alle 9.30, nei locali della Biblioteca comunale, dove si svolgerà ogni sabato, dalle 9.30 alle 12, per una durata complessiva di venti ore.



Le attività di docenza saranno tenute dall’operatrice Lucia Sechi, con un programma ideato per un apprendimento semplice e immediato, in particolare riguardo all’ortografia della lingua sarda scritta. Le lezioni si svolgeranno in sardo e ogni partecipante potrà esprimersi nella variante linguistica della zona di provenienza.



Quest’anno Macomer avrà inoltre il privilegio di ospitare, il 16 dicembre, la quarta edizione di “L’ischis ma no l’ischis”, l’appuntamento finale per tutti i corsisti Is.Be, durante il quale si traccerà il bilancio in merito agli esiti dei corsi e saranno consegnati gli attestati di partecipazione.



Sempre nel Marghine, altri corsi della durata di venti ore sono previsti a Bolotana, a partire dall’11 ottobre, il giovedì e il venerdì alle 19, nei locali della Biblioteca comunale, a cura dell’operatrice Adriana Cocco. Un altro corso è in programmazione a Silanus. Per info e iscrizioni contattare istitutobellieni@gmail.com oppure lo 079/230268.