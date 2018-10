Sassari calcio Latte Dolce: report gara di campionato contro Albalonga

"Pittalis si fa male nell'immediato pre partita: Udassi butta dentro Garau e schiera Gadau in mediana al posto di Carboni, che va in panchina assieme al giovane numero 12 Sortino. Dopo una prima fase di studio, all'8' Palmas tira da fuori area e impegna seriamente Del Moro: il palo ributta in campo la palla, Sartor ci prova ma la difesa libera. I padroni di casa però non mollano la presa, Marcangeli a destra è spina nel fianco, costringe Pace ad un fallo in area che Piazzini giudica da rigore: è lo steso numero 7 biancoceleste ad andare sul dischetto, angolino alla destra del numero uno avversario e 1-0. Al 21 ci prova Pippi dalla distanza: parabola a scendere, ma pallone sopra la traversa. Al 26' tocca a Tuccio: bordata dalla lunghissima distanza che sbaglia di poco il bersaglio. Anche l'Albalonga costruisce, ma non trova lo specchio della porta. Al 39' Fatali si insinua fra le maglie difensive biancocelesti a sinistra, arriva sino al fondo e calcia di punta: non centra la porta e non trova la deviazione di un compagno, ma fa preoccupare la retroguardia sassarese. I laziali insistono, il Sassari Latte Dolce regge, ma sino al 42': Fatali crossa dalla destra, Pippi è bravo a centro a rea a trasformare l'occasione in rete. Momento difficile per i biancocelesti, Antonelli salva in corner sul traversone da destra, poi si torna nello spogliatoio. Insistita azione in pressing di Masala a inizio ripresa: non vince l'ultimo rimpallo ma suona la sveglia. Dentro Patacchiola E Scognamillo per Marcangeli e Sartor. Poi dentro anche Scanu, che al 63' sfodera una sciabolata che impegna in corner Del Moro da fuori area. Sugli sviluppi – doppio calcio d'angolo – Scognamillo arriva puntuale sul pallone di testa, ma è nulla di fatto. Grinta biancoceleste, spazio a Gianni per Masala, ci prova Bianchi, Proietti rileva Pagliarini (appena entrato), Pace spinge forte a sinistra: gara aperta, ma il pari non si sblocca. Punizione dal limite destro di Cabeccia sulla barriera, cinque minuti di recupero: Pippi sfiora di testa e manda di poco a lato, ci prova Bianchi ma finisce 1-1."





Rigore di Marcangeli, pareggio di Pippi: 1-1 al Vanni Sanna





Sassari calcio Latte Dolce: Garau, Pireddu, Tuccio, Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Marcangeli (6' st Scognamillo), Masala (16' st Gianni), Sartor (6' st Patacchiola), Gadau (36' st Piga), Palmas (13' st Scanu). A disposizione: Sortino, Daga, Contu, Carboni. All. Stefano Udassi



Albalonga: Del Moro, Novello, Pace, Succi (25' st Pagliarini, 30' st Proietti), Panini, Paolacci, Di Cairano (16' st Mastromattei), Fatali (45' st Pucino), Pippi, Corsetti, Massella (16' st Magliocchetti). A disposizione: Di Pietro, Lommi, Capogna. All. Fabrizio Ferazzoli



Arbitro: Simone Piazzini di Prato



Assistenti: Cioffredi di Padova e Pandolfo di C. Veneto



Reti: 11' pt Marcangeli (rig.) (SSLD); 42' st Pippi (AL)



La cronaca della partita del Latte Dolce Calcio dall'ufficio stampa della squadra: