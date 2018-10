Nasce lo "Sportello Energia" della Camera di Commercio di Sassari

La Camera di Commercio di Sassari ha attivato lo “Sportello Energia”, uno strumento informativo e di conoscenza sulle opportunità offerte dalle nuove tecnologie in ambito energetico e sulle possibili fonti di finanziamento.Le attività dello sportello consentiranno di mettere a sistema le migliori pratiche di risparmio ed efficientamento energetico per facilitare e supportare i processi necessari ad operare nel campo delle certificazioni energetiche, scelte tecnologiche, norme e procedure, finanziamenti e agevolazioni ed orientamento nelle scelte progettuali.L’attività prevede una serie di seminari formativi, anche online, dedicati a temi energetici e ambientali, che verranno erogati su una piattaforma accessibile direttamente dalla home page del sito camerale.Sassari e Olbia si confermano territori di confronto permanente sulle innovazioni e le esperienze in materia di efficienza energetica, offrendo alle imprese ai professionisti e alle alla P.A un’occasione di aggiornamento e di confronto sul tema.Lo sportello offre seminari specialistici per i quali verranno richiesti i crediti formativi agli ordini professionali; seminari online tenuti da docenti universitari ed esperti del settore sui temi dell’efficienza energetica e dell’edilizia sostenibile; servizio informativo sui vantaggi economici ed energetici legati all’uso delle fonti rinnovabili di energia e all’impiego di tecnologie per l’efficienza energetica, dando anche informazioni sugli strumenti di finanziamento esistenti attualmente sul mercato.Nell'ambito delle attività dello sportello è in programma l'incontro sul tema “Diagnosi energetica e igrotermica per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”, che si svolgerà il prossimo lunedì 22 ottobre dalle ore 15 alle ore 18 presso la sede camerale di via Roma.Finalità dell’incontro è fornire una metodologia per la diagnosi dello stato di fatto e istruzioni operative per verificare le soluzioni dal punto di vista termico e igrometrico. Il tema del risanamento degli edifici esistenti sarà inquadrato sotto il profilo legislativo, normativo e tecnologico ed arricchito con una serie di esempi. L’iniziativa è rivolta a titolo gratuito a professionisti e tecnici sia pubblici che privati, alle aziende e alla Pubblica Amministrazione. Maggiori informazioni su ww.ss.camcom.it