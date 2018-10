Allerta meteo su tutta la Sardegna, tra stasera e domani in arrivo freddo e pioggia

La Protezione Civile ha emesso un bollettino per allerta meteo di ordinaria criticità a partire dalle 18 di oggi e sino alla mezzanotte di domani per rischio idrogeologico su tutta la Sardegna e di ordinaria criticità per rischio idraulico per la zona di allerta Gallura.



Un ciclone mediterraneo è attivo tra la Spagna e la Francia mediterranea. Un fronte freddo ad esso associato attraverserà la Sardegna tra la tarda serata di oggi e la prima parte di domani. Inoltre tra stasera e domani delle precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco investiranno la Sardegna. Le precipitazioni interesseranno inizialmente la parte occidentale dell'isola, nel corso della giornata di domani si estenderanno alla parte orientale della Sardegna. Le preciitazioni saranno generalmente moderate. Nella giornata di domani i temporali potrnno risultare localmente intensi sul nord-est dell'isola. A partire dal pomeriggio di domani i fenomenti saranno in attenuazione.