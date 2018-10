Porto Torres. Controlli al porto, sanzionato 36enne spagnolo per trasporto irregolare di molluschi

Il conducente è stato autorizzato, comunque, a raggiungere il luogo di destinazione, con il benestare del servizio veterinario dell’A.T.S, che si è riservato di effettuare ulteriori verifiche ed un eventuale sequestro degli alimenti.



















Nell’ambito di uno specifico controllo sul trasporto di animali vivi e sulla viabilità stradale, gli agenti della Polizia Stradale di Sassari, hanno proceduto ad una verifica di svariati automezzi di trasporto, in particolare in prossimità di scali portuali.Questa mattina una pattuglia in uno dei controlli, ha sottoposto ad accertamenti un autocarro straniero condotto da un 36enne spagnolo, appena sbarcato a Porto Torres da una motonave proveniente dalla Spagna.Il mezzo, adibito al trasporto di molluschi, a seguito di una verifica è stato sanzionato poiché il materiale contenuto al suo interno non rispettava la vigente normativa sul trasporto e conservazione degli alimenti.