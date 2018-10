Alghero. Appuntamento con il gusto alla libreria Cyrano; si racconta il Sirah

Era probabilmente un Syrah il vino che, racconta Omero, la maga Circe offrì a Ulisse e i suoi compagni. Un vitigno a bacca rossa le cui origini si perdono nella notte dei tempi anche se ormai gli storici sono concordi nel collocare la sua origine in Persia. Al Syrah sarà dedicato il prossimo appuntamento con il gusto di Cyrano. Venerdì 26 ottobre, a partire dalle 20,00 tre grandi produttori, eccezionalmente ospiti della Libreria Vineria di Alghero racconteranno al pubblico aspetto, profumi e gusto di tre grandi etichette. Gabriele Palmas presenterà il suo Syrah che nasce a pochi Km da Alghero, Fausto Rossini racconterà "Uttiu", il Syrah delle Tenute Rossini di Laerru. Chiuderà la degustazione il Syrah di Michele Satta che matura in Toscana (a Bolgheri). I tre vini, tutti annata 2015, saranno abbinati a finger food ispirati alla loro origine.

Come consuetudine i posti sono limitati e la prenotazione è indispensabile. Info costi e prenotazioni: 0799738303 - cyrano.libri@gmail.com