Sassari. Via Zara, panoramica dei rifiuti abbandonati sui camminamenti

L'ennesima segnalazione, l'ennesima discarica. All'ordine del giorno vengono pubblicate foto di rifitiuti ingombranti abbandonati nelle zone più disparate di Sassari. Non zone periferiche, ma angoli bui del centro, quando cala la sera ed più facile passare inosservati. Numerose le segnalazioni dei cittadini. Quella di oggi è stata pubblicata sulla pagina facebook Sassari Si Muove. Un utente ha postato una foto eloquente delle condizioni di via Zara. Frigoriferi, Materassi, resti di mobili e armadi, legname di scarto, ferraglia. Materiali altamente inquinanti che potevano tranquillamente essere smaltiti all'ecocentro con una telefonata al numero verde. Operazione assai difficile per chi, in barba alle regole, preferisce godere della sua ignoranza e fregarsene del decoro cittadino.