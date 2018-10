Tula. Inaugurato l'ecocentro comunale

E' stato inaugurato sabato 10 ottobre l’Ecocentro Comunale in loc. Sa Pritia. Il taglio del nastro è stato fatto dal Sindaco coadiuvato agli Assessori e dai consiglieri comunali, presenti alla cerimonia anche il sacerdote della Parrocchia e l'Amministratore unico della Logudoro Servizi. Sarà quest'ultima infatti a gestire l'Ecocentro, già conduttore dei servizi di raccolta, trasporto, conferimento e avvio allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i Comuni aderenti all'Unione dei Comuni del Logudoro.



Il sindaco: "C’è stato bisogno di tempo per fare in modo che l’Ecocentro vedesse finalmente la luce. Però adesso c’è, ed è già pienamente operativo. Siamo orgogliosi e soddisfatti di aver raggiunto questo obiettivo, molto atteso da tutti gli abitanti di Tula, che finalmente non dovranno aspettare mesi per potersi disfare dei rifiuti ingombranti. L'Ecocentro è un luogo custodito e attrezzato dove ogni cittadino residente, in orari stabiliti ed in presenza di personale addetto, porterà i rifiuti che, per dimensione o tipologia (televisori, frigoriferi, lavatrici, p.c. ecc.) non possono essere raccolti “porta a porta” ed il cui abbandono costituisce un serio pericolo per l'ambiente e la salute di tutti noi, nonché una grave offesa all'ecosistema ed allo splendido paesaggio in cui viviamo. Colgo l'occasione anche per rimarcare che non ci sono scusanti ne giudici positivi per quelle persone incivili ed assolutamente irrispettosi dell'ambiente che ancora oggi si permettono di abbandonare i rifiuti nel territorio, con particolare riferimento alle aree circostanti il Lago Coghinas e all'ampia area naturalistica del Compendio Forestale. Auspico pertanto una fattiva partecipazione da parte di tutti i cittadini per la complessa raccolta di tutti i rifiuti, ed anche la collaborazione in qualità di "sentinelle ambientali" per la tutela del nostro territorio"



Modalità di raccolta e orari di apertura:

Materiali conferibili da sole utenze domestiche: carta e cartone, plastica, umido, alluminio, legno, raee, vetro, ferro, oli esausti di cucina, ingombranti, pile alcaline, batterie piombo, medicinali scaduti, cartucce/toner, vernici. Non si accettano rifiuti indifferenziati.

Orario di apertura: lunedì 15:00 – 17:00 martedì 8:30 – 12:30, venerdì 8:30 – 12:30 sabato 11:30 – 13:00