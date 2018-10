Sassari. "A scuola al cinema", rassegna cinematografica dedicata alle scuole

Riprende al Cityplex Moderno «A scuola al cinema», la rassegna cinematografica dedicata alle scuole per l’anno scolastico 2017-2018: uno dei tasselli fondamentali del progetto di crescita della cultura cinematografica e civile che trova nella multisala di viale Umberto un punto di riferimento per tutto il nord-Sardegna. ""A scuola al cinema" ha visto già la scorsa stagione migliaia di bambini, ragazzi e insegnanti frequentare con entusiasmo le sale del nuovo Moderno" – dichiara il direttore artistico Sante Maurizi. "È stato emozionante accogliere ragazzi che non erano mai stati al cinema, molti piccolissimi ma anche tanti adolescenti. Non è vero che smartphone e piattaforme internet hanno ormai vinto. Sarà così se li lasceremo vincere: la visione condivisa di un film in una sala cinematografica è un’esperienza in sé, un’occasione insostituibile per ragazzi e adulti".





Il ciclo di proiezioni, dedicato agli allievi delle scuole dell’infanzia, delle primarie e secondarie di I e II grado, vuole valorizzare il cinema come stimolo alla consapevolezza e alla discussione, come strumento didattico e confronto, come divertimento e riflessione. A partire dalle proposte ai più piccoli (che prevedono anche una visita guidata per scoprire i “misteri” della proiezione) i film sono raggruppati per temi come “emozioni”, “ambiente”, “mafie e legalità”, “integrazione”, “amicizia”. Importanti novità per questa stagione: la prima, realizzata in collaborazione con Cinemanchìo e ANGSA Sassari, è «Sguardi inclusivi», proiezioni con adattamento ambientale per consentire a chi presenta disturbi come l’autismo o altre forme di disabilità, di vivere senza problemi l’esperienza cinematografica con i propri coetanei. A partire dal prossimo novembre, verranno premiati con la pubblicazione sul quotidiano e ingressi omaggio i ragazzi o le classi che avranno scritto le migliori recensioni o realizzato “diari illustrati” sulla loro esperienza in sala. È in programma un seminario di critica cinematografica condotto da grandi nomi del giornalismo italiano. Nei prossimi mesi è in programma anche la rassegna «Film dossier» che anche nel titolo richiama l’idea della storica trasmissione tv di Enzo Biagi: un ciclo di titoli che servano di stimolo alla riflessione e al dibattito con esperti.



Le proiezioni si terranno in alle 10 con prezzo d’ingresso di 4 euro.Informazioni su cityplexmoderno.it e scuolalcinema.strikingly.comtel.3397920183 email scuolalcinema@gmail.com