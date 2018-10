Fiba Europe Cup, la Dinamo in Inghilterra sfida i Leicester Riders

La Dinamo Banco di Sardegna è prossima alla partenza verso l’Inghilterra dove domani, palla a due fissata alle 20 (le 19 ore locali), disputerà il game 1 di regular season di Fiba Europe Cup contro i Leicester Riders.



“Domani inizia per noi un mini torneo di sei partite di regular season di Fiba Europe Cup: credo che l’approccio migliore che possiamo avere sia quello di affrontare al massimo della concentrazione una partita per volta, un avversario per volta, senza pensare a chi siano le nostre avversarie e cosa facciano nei rispettivi campionati. Dobbiamo prima di tutto guardare a noi e lavorare per migliorare di partita in partita, alzando l’asticella ogni giorno”.



Per il debutto nella regular season di Coppa una buona notizia dall’infermeria: “Per la sfida di mercoledì a Leicester ritornerà in gruppo anche Jaime Smith -spiega il tecnico biancoblu-; la partita servirà per far inserire meglio nei giochi Luciano Parodi e quei giocatori che, per differenti motivi, hanno giocato meno in campionato”. L’avversario che i biancoverdi affronteranno domani è la società cestistica inglese di più antica fondazione (1967): “Non conosciamo molto i Leicester Riders perché il campionato inglese ha un calendario nettamente diverso dal nostro; come ho detto alla squadra dobbiamo usare ogni gara e ogni allenamento per migliorare preoccupandoci di noi prima che degli avversari”.