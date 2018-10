La Sardegna al centro di Slow Wine 2019

Cantina di Calasetta Calasetta SU



























Slow Wine è giunta alla nona edizione e sempre di più si connota per il rigore nel segnalare e premiare esclusivamente vini e cantine che lavorano la vigna senza cercare scorciatoie. «Se dovessimo riassumere in uno slogan la filosofia della guida potremmo dire “meno marketing e più viticoltura”», raccontano i curatori Giancarlo Gariglio e Fabio Giavedoni. Slow Wine è l’unica guida a visitare ogni anno le quasi 2000 cantine recensite, grazie a un numero di collaboratori che ormai sfiora le 300 persone. Una mappatura del territorio che non ha pari e che permette di segnalare agli addetti ai lavori e ai semplici appassionati sempre nuove aziende e realtà enologiche.Ma veniamo alla Sardegna: «Anche in Sardegna il calo della produzione nel 2017 è risultato significativo, con una diminuzione del 35 per cento circa. Tuttavia le degustazioni hanno fatto emergere segnali positivi per alcune tipologie storiche come la Malvasia di Bosa e la Vernaccia di Oristano, vini di lunga tradizione dal delicato processo di vinificazione, spesso bistrattati per far posto a varietà più semplici da gestire. Per fortuna c’è ancora chi ci crede e lavora artigianalmente in vigna e in cantina, producendo uva con rese bassissime e curando nei minimi particolari il prezioso risultato delle vendemmie. Inoltre, la Gallura si conferma la zona del Vermentino per eccellenza, con la fierezza dei luoghi e dei suoli granitici a farla da padrone. Segnaliamo con gioia, infine, alcuni nuovi ingressi in guida, piccole realtà del territorio sardo che sposano in pieno la nostra filosofia e che si caratterizzano per un approccio produttivo fondato sull’attento rispetto della natura e dei suoi frutti», continuano i curatori.ChioccioleGiuseppe Sedilesu Mamoiada NULe bottiglieBerritta Dorgali NUFamiglia Orro Tramatza ORG. Battista Columbu Bosa ORQuartomoro di Sardegna Arborea ORCapichera Arzachena SSVigne Surrau Arzachena SSMesa Sant'Anna Arresi SULe monete