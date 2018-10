Protezione Civile. Allerta meteo nelle zone Inglesiente, Campidano, Flumendosa-Flumineddu e Gallura

La Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità per rischio idrogeologico e idraulico a partire dalle ore 21 di oggi e sino alla mezzanotte di domani nelle zone di allerta Inglesiente, Campidano e Flumendosa-Flumineddu e GalluraA partire dalla tarda serata di oggi e fino alla notte di domani si prevedono preciptazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità con cumulati localmente elevati sul settore meridionale e orientale dell'isola.La Protezione Civile avverte che in presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi. Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni meteo-idrogeologici e idraulici sono consultabili al seguente indirizzo web: http:// www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/cosa_fare_idrogeologico.wp;jsessionid=A0DF7F920BBDAA0C33BCD2E01DB9E147 Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni di pioggia e/o temporali sono consultabili ai seguentiindirizzi web: http:/ /www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_cosa_fare_idrogeologico.wp?contentId=APP34731