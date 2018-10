Sassari, pubblicato il bando Enterprise competition

Sul sito del Comune è pubblicato l'avviso per partecipare al programma Enterprise competition, presentato nei giorni scorsi dall'Amministrazione durante una conferenza.



Il programma si inserisce tra le azioni Iti (Investimenti territoriali integrati) Sassari Storica, che ha come obiettivo la diffusione della cultura di impresa, la promozione della autoimprenditorialità e l'incremento dell'occupazione. «Negli anni il centro storico ha perso il suo fondamentale ruolo economico – ha commentato l'assessore alle Attività produttive Alessandro Boiano -. Enterprise competition si inserisce tra le azioni dell'Iti in grado di creare nuove opportunità lavorative e rivitalizzare il tessuto produttivo del quartiere. Un'azione concreta messa in campo dall'Amministrazione comunale per ricostruire l'identità economica del cuore antico di Sassari».



Il programma prevede un percorso di accompagnamento alla nascita di impresa, un servizio di consulenza specialistica e personalizzata che sarà riservato ai vincitori della Enterprise competition, una competizione tra idee di impresa che selezionerà le migliori proposte che avranno accesso a un successivo programma di incubazione.



Quest'ultimo consentirà di trasformare la propria idea di business in un'attività praticabile e sostenibile nel tempo, con l'opportunità di accedere a finanziamenti attivati dall'Ente, in forma di contributo a fondo perduto, destinata a supportare l'avvio delle neonate imprese che avranno completato con successo il percorso di accompagnamento. Per beneficiare degli aiuti le nuove imprese dovranno avere sede nell’area di intervento dell’ITI Sassari Storica, così da contribuire a dare impulso alla rivitalizzazione del quartiere.



Possono partecipare disoccupati e inoccupati residenti a Sassari, preferibilmente nell'area di intervento ITI, che intendono sviluppare nuove iniziative di impresa nei settori: ICT, turismo, cultura e ambiente, reti intelligenti per la gestione efficiente dell'energia, agroindustria, biomedicina, aerospazio, produzione o scambio di beni o servizi di utilità sociale. I soggetti interessati potranno presentare la loro proposta di impresa utilizzando i moduli pubblicati sul sito www.comune.sassari.it fino al 12 novembre. Tra tutti i partecipanti saranno individuati, entro la fine dell'anno, i 60 candidati che hanno il miglior curriculum e propongono la migliore idea di impresa.