Cagliari. Sequestrati oltre 188 articoli contraffatti, denunciate due persone

Con questo intervento, salgono a 9.334 gli articoli contraffatti sottoposti a sequestro dalla Guardia di Finanza, che ha segnalato all’Autorità Giudiziaria, complessivamente 30 soggetti.













Nel corso delle quotidiane attività di controllo del territorio, i Baschi Verdi del Gruppo della Guardia di Finanza di Cagliari hanno eseguito, nelle ultime ore, un duplice intervento nel comparto del contrasto alla contraffazione.In una prima circostanza, nel capoluogo, lungo la via Roma, i militari hanno individuato un soggetto extracomunitario che esponeva ai passanti accessori di abbigliamento ed articoli di pelletteria quali borse, cinture, portafogli e marsupi.Da un primo esame della merce rinvenuta – 39 articoli - è apparsa evidente la contraffazione dei marchi, riconducibili alle principali case di moda quali Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Prada.Il controllo si è quindi esteso anche al domicilio del soggetto fermato, dove i Finanzieri hanno rinvenuto ulteriori 76 articoli - accessori di abbigliamento – anch’essi contraffatti.Nel secondo intervento, operato sempre nello scenario operativo della centrale Via Roma, i Baschi Verdi hanno trovato un altro cittadino extracomunitario che esponeva al pubblico, sopra un banchetto, 76 cover per cellulari contraffatte riportanti i principali brand delle case di moda quali Moschino, Adidas, Chanel, Fila, Jordan, Nike.Tutti gli articoli sono stati posti sotto sequestro ed i due responsabili segnalati alla locale Autorità Giudiziaria.