Iglesias, ditta operante nel settore edile sottrae al fisco ricavi per oltre 163.000 euro

L’attività ispettiva ha permesso di quantificare il reale volume d’affari conseguito e di constatare la sottrazione al Fisco, da parte del soggetto sottoposto a controllo, di complessivi 163.262 euro con una evasione I.V.A. di 16.296 euro.





























Nell’ambito dell’attività a contrasto all’elusione e all’evasione fiscale, i Finanzieri della Tenenza di Iglesias hanno concluso un’attività ispettiva condotta nei confronti di una ditta operante nel settore edile.L’azione dei militari, orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi previsti dalle disposizioni tributarie vigenti, ha consentito di accertare che l’impresa, operante principalmente a Carbonia, per tra annualità, dal 2015 al 2017, non ha presentato le dichiarazioni obbligatorie ai fini delle II.DD. e dell’I.V.A., risultando essere, pertanto, evasore totale.L’attività di verifica è stata incentrata sulla disamina della documentazione contabile esibita dalla parte e raffrontata con quanto censito dalle banche dati in uso al Corpo.In particolare, le Fiamme Gialle hanno accertato che il soggetto controllato, a fronte di bonifici ricevuti a seguito dell’esecuzione di lavori di costruzione o di ristrutturazione di edifici – operazioni per le quali il Legislatore riconosce una detraibilità fiscale da parte del committente - ha omesso di emettere i corrispondenti documenti fiscali.