L'Opera come non l'avete mai ascoltata. Ciclo di incontri alla libreria Dessì a Sassari

La Cambiale di Matrimonio di Gioachino Rossini sarà al centro del secondo appuntamento di Sempre Libera - la lirica per tutti, il ciclo di incontri “Prima della prima”, per far riscoprire e apprezzare l’Opera ad un pubblico nuovo, in programma domenica 21 ottobre alle 17 nel salotto della Libreria Dessì a Sassari. Il ricco mercante Tobia Mill riceve una lettera dal nordamericano Slook, suo corrispondente in affari, che annuncia la sua venuta in Inghilterra per ritirare la merce a cui ha diritto avendo stipulato una cambiale.



La merce è… una donna da sposare! Le alterne vicende contenute in questa farsa in atto unico, musicata da un Gioachino Rossini appena diciottenne su libretto di Gaetano Rossi ricavato dall'omonimo dramma di Camillo Federici, saranno al centro della seconda guida all’ascolto, condotta dal Maestro Pietro Paolo Piana, con il supporto della giornalista Rachele Falchi. Sempre Libera, quest’anno alla sua terza edizione, nasce per far riscoprire questo genere musicale attraverso il racconto di aneddoti, trame e aspetti salienti che caratterizzano le quattro opere in cartellone in occasione della Stagione Lirica dell’Ente Concerti “Marialisa De Carolis”, e accompagnare gli spettatori, quindi, alla visione e all’ascolto in modo più consapevole e coinvolto. La lirica è davvero per tutti e non è da considerare un genere d’elite: con questo nuovo ciclo di incontri l’Associazione Parabà, diretta dalla giornalista Rachele Falchi e dal musicista Luca Uras, intende sfatare il falso mito che l’Opera sia di difficile ascolto e comprensione e vuole, così, promuovere la sua diffusione, specialmente tra i più giovani.



La proposta culturale di Parabà è rivolta sia a chi vuole avvicinarsi all’Opera per la prima volta ma anche a chi, già appassionato al genere, vuole arrivare in teatro con una consapevolezza e preparazione maggiori su ciò che andrà a vedere e ascoltare.





A condurre le “guide all’ascolto”, il Maestro Pietro Paolo Piana, professore di pianoforte, laureato presso il Conservatorio “Arrigo Boito" di Parma, con all’attivo un Master in Management, Marketing e Comunicazione della musica presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Nel corso della sua carriera ha svolto attività professionale per, tra gli altri, l’Ente Concerti “Marialisa de Carolis” di Sassari, la Fondazione “Teatro Lirico” di Cagliari, Ferrara Musica, l’Accademia “Santa Cecilia” di Roma.









I prossimi appuntamenti:



RIGOLETTO di Giuseppe Verdi



DOMENICA 2 DICEMBRE / h 17



BOHEME di Giacomo Puccini







Dove: Libreria Dessì - Mondadori | Largo Cavallotti 17, Sassari





PER INFO E PRENOTAZIONI:



+ 39 340 1560969 - parabaproduction@gmail.com