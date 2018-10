Sassari. Weekend al Birland con Jaime Scott Dolce & The Innersole

La sala apre alle 21.00, inizio concerto ore 22.00. Per prenotare 079/262556 - 320/8111019





Elevation Blues, il nuovo disco del New Yorkese Jaime Dolce arriva al Birland di Sassari. Dopo anni di collaborazioni con artisti come l' armonicista Mason Casey e il cantautore Davide Van De Sfroos esce il suo terzo disco "Elevation Blues" che vuole essere una risposta alla crisi mondiale.Jaime si racconta in questo nuovo progetto:"Vedo che il mondo è diventato schiavo dei soldi, le persone credono veramente che senza soldi non siamo niente e questa mancanza di umanità mi ha fatto pensare che sarebbe bello cantare l'idea che c'e' di più nella vita...perché io lo so che c'e' molto di più (come hanno detto Stevie Wonder con "Higher Ground" e Sly&The Family Stone con"Higher")..io lo so che dobbiamo elevarci.Jaime Scott Dolce nasce a Brooklin e cresce musicalmente nella stimolante scena musicale newyorkese tra concerti e jam.Dopo aver metabolizzato la lezione di Jimi Hendrix e dei grandi del blues metropolitano e dopo essersi confrontato con artisti e generi differenti (da ricordare in particolare le frequenti collaborazioni con Mason Casey - armonicista di Popa Chubby; Lee Finkelstein – batterista dei Tower of Power; Eric Udell – attuale bassista della Blues Brothers Band), intraprende una carriera solista che lo porterà a pubblicare “Purple Blues” nel 1998. Proprio in quell’anno in occasione del primo tour in Europa, si innamora dell’Italia (il bisnonno tra l’altro era italiano...) e comincia a collaborare con alcuni musicisti italiani; con questi ricostituisce gli Innersole che diventano la sua band ufficiale nei tour europei.La nota rivista americana “Tristate Blues” definisce la sua musica una combinazione tra il blues del Missisipi e il funk elettrico della Band of Gipsys.Nel 1999 partecipa al Pistoia Blues Festival in cartellone con Lucky Peterson, Johnny Lang e Deep Purple.Negli anni seguenti ripete con sempre più frequenza le esibizioni con i suoi Innersole esibendosi in festival del circuito blues e vagabondando da un locale all’altro. Incide un cd demo che immortala il periodo di questa permanenza in Italia che va a ruba tra i cultori e i numerosi estimatori del suo stile a cavallo tra funk, rock, blues e psichedelia. Accompagna in tour Mick Abrahams primo chitarrista dei Jethro Tull e dei Blodwing Pig.Tornato a New York continua nella sua personale ricerca musicale e nella produzione dei propri originalissimi brani in bilico tra il romanticismo delle sue rock ballads e il furore della sua chitarra stratocaster pregna di un blues viscerale e sofferto.Nel 2005 viene invitato da Zucchero Sugar Fornaciari a suonare al ”Zucchero fun club raduno” a Modena. Da lì nasce una breve collaborazione che vede Jaime chitarrista live della band che accompagna Zucchero nei suoi live.Nel 2006 viene contattato dal cantautore Davide Van De Sfroos che lo vuole nel proprio tour “Ma vada via ‘l Blues” in veste di chitarra solista. Con lui altri importanti ospiti d’oltreoceano come Stanley Wathson, Lotonya Cobim e il grande armonicista Sugar Blue (già al fianco di Rolling Stones, Bob Dylan, Stan Getz...).