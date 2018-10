Start Cup Sardegna: a Sassari sfida nel segno dell'innovazione, otto gruppi in finale

Giovedì 18 ottobre saranno proclamati i vincitori della XI edizione della Start Cup Sardegna, la Business Competition organizzata dagli Uffici di Trasferimento Tecnologico delle Università di Sassari e di Cagliari. La sfida finale, alla quale sono giunti 8 gruppi di innovatori, si terrà a partire dalle 15.30 nella Sala Sassu del Conservatorio "Luigi Canepa". Le idee imprenditoriali finaliste sono Digital Detox Experience, EABlock, Glambnb, HiveGuard, Kit Aqua Sport, MAGA, SarDrone e Thilimba.







Digital Detox Experience: Piattaforma per prenotare esperienze di Digital Detox, per ritrovare il giusto equilibrio nel rapporto con le tecnologie digitali.

EABlock: Software per la gestione dei dati aziendali che avvicina allo 0% le probabilità di subire attacchi hacker basandosi su crittografia e blockchain.Glabnb: la prima piattaforma italiana interamente dedicata al campeggio di lusso, detto anche glamping.HiveGuard: un dispositivo, basato su algoritmi di deep learning e una app dedicata, che aiuta gli apicoltori nel monitoraggio degli alveari.KIT AQUA Sport: Kit che offre una soluzione rapida, semplice e tascabile per la riparazione istantanea di attrezzature costruite con materiali affini alla vetroresina e al carbonio.MAGA: apparecchio ortodontico magnetico, costruito mediante workflow digitale e progettato per risolvere le esigenze estetiche del paziente.SarDrone: migliora i servizi di trasporto e distribuzione mediante l'utilizzo di droni, inserendosi nel cosiddetto “ultimo miglio” inerente al settore trasporto merci.Thilimba: è un souvenir realizzato in carta riciclata costellato di semi di piante autoctone per coltivare il ricordo della vacanza in Sardegna.Ogni gruppo avrà 5 minuti per raccontare la propria intuizione in modo chiaro ed efficace attraverso il cosiddetto "elevator pitch", e convincere i valutatori della validità dell'innovazione, della sostenibilità economica dell'idea e della capacità imprenditoriale del gruppo di lavoro.Alla fine di ogni presentazione, seguirà un contraddittorio tra i protagonisti della gara e gli "opponent" e subito dopo la votazione in diretta delle idee da parte di una giuria di esperti del settore. Questo punteggio si aggiungerà alle valutazioni dei Business plan.Al termine della serata, moderata dal giornalista Nicola Pinna, si conosceranno i primi tre gruppi classificati che si aggiudicheranno i premi offerti dagli sponsor: primo premio 4mila euro (sponsor Banco di Sardegna); secondo premio 2500 euro (Lega Coop), terzo premio 2mila euro (sponsor Abinsula). I vincitori parteciperanno alla fase nazionale, il 16° Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI) che si terrà a Verona il 29 e 30 novembre 2018. Durante l'evento, i presenti potranno assistere ad un breve concerto dei musicisti Federico Sanna (flauto) e Cristina Mura (chitarra) che interpreteranno musiche di Astor Piazzolla (Histoire du Tango).