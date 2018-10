Il Nord Sardegna capitale del vino italiano

La terza volta in Sardegna, la prima nel Nord dell’Isola. Le sette città del vino della Provincia di Sassari si preparano ad accogliere l'Assemblea Ordinaria delle Città del Vino, nell'ambito della Convention d'Autunno dell’omonima Associazione Nazionale che si terrà tra Alghero, Badesi, Berchidda, Monti, Sennori, Sorso e Usini. Un momento importante per tutta la realtà vinicola italiana e per i comuni dell’isola che ospitano la manifestazione, con la collaborazione della Camera di Commercio di Sassari e la Regione Sardegna.



L’evento è stato presentato martedì 15 Ottobre proprio presso l’Ente camerale, alla presenza dei sindaci coinvolti, gli amministratori del territorio, la rappresentanza della Camera di Commercio, raccontando le varie tappe della 4 giorni, da giovedì 18 Ottobre a Domenica 21 quando, a Usini, si terrà la Convention conclusiva con l’elezione del nuovo presidente nazionale, dei suoi vice presidenti e della Giunta esecutiva nazionale. A livello regionale, saranno rinnovate anche le cariche del nuovo coordinatore, del suo vice e degli altri componenti del coordinamento.



L’assemblea, di portata nazionale, attirerà nel territorio del Nord dell’Isola centinaia di amministratori in rappresentanza dei circa 500 Comuni soci dell’Associazione Nazionale, giornalisti del settore, esperti e ambasciatori del vino italiano nel mondo, oltre ai numerosi produttori locali. Naturalmente, tutto alla presenza del presidente Floriano Zambon, ex sindaco di Conegliano (Treviso) e del direttore generale Paolo Benvenuti. Durante la stessa, sarà presentata la prossima programmazione triennale delle attività.



“È un onore per noi ospitare un momento come questo – ha detto Giuseppe Morghen, sindaco di Sorso e coordinatore regionale di Città del Vino – perché ci proietta in una dimensione nazionale come d’altronde accade quando ci rapportiamo con l’associazione. Oggi però siamo noi protagonisti di questo evento in quanto ospitiamo in Sardegna i rappresentanti dei comuni maggiormente coinvolti in Italia”.



Si partirà Giovedì 18 Ottobre, con l’arrivo degli ospiti ad Alghero, la visita alle cantine Sella e Mosca e la riunione del Coordinamento degli ambasciatori, alle 18 presso il Comune di Alghero.

Venerdì 19 ci si sposterà invece in Gallura, tra Monti e Berchidda, dove ci sarà ancora la possibilità di conoscere e visitare le aziende del territorio e una tavola rotonda su Vino e turismo a Berchidda all’interno del Museo del Vino.

Sabato 20 toccherà a Badesi, Sorso e Sennori. Badesi ospiterà una degustazione di vini accompagnata dai canti della tradizione mentre Sorso ospiterà alle 12,30 la riunione del Consiglio nazionale delle Città del Vino e, alle 15, la tavola rotonda su Vino e Archeologia. Da Sorso ci si sposterà a Sennori per la visita a una cantina e alle Domus de Janas, con degustazione di prodotti tipici.

Chiuderà il programma Usini nella giornata di Domenica, con l’attesa Assemblea delle Città del vino che si terrà alle 10.00 presso l’Auditorium comunale “Mario Cucuru”. L’assemblea sarà preceduta dalla riunione del Coordinamento regionale, durante la quale sarà nominato appunto il nuovo direttivo. La giornata proseguirà con il pranzo e l’esibizione in diversi momenti del Coro di Usini e del Gruppo Folk San Giorgio.



“Ci tengo a ringraziare i componenti del coordinamento uscente per il lavoro svolto in questi anni e per lo sforzo organizzativo di questi mesi” ha concluso Giuseppe Morghen.