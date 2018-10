Sassari. "Aludays", giornate di sensibilizzazione sulla differenziata e il riciclo dell'alluminio

Arrivano a Sassari gli Aludays, giornate di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e il riciclo dell'alluminio. Il Consorzio Cial, promotore dell'iniziativa che ha toccato già altre tre città italiane, allestirà uno stand dove cittadine e cittadini potranno mettere alla prova le loro conoscenze e capacità di riciclo.

Sabato 20 ottobre alle ore 10.30 in piazza d'Italia, nello stand del Consorzio Cial, saranno presentati i dati sulla raccolta dell'alluminio nell'isola. A incontrare la stampa il sindaco Nicola Sanna, l'assessore alle Politiche agro-ambientali Fabio Pinna, l'assessora alle Politiche educative Alba Canu e Gino Schiona, direttore Generale del Consorzio Cial. Saranno, inoltre, presenti due classi della scuola secondaria di primo grado "G. Biasi" di via Gorizia, coinvolte in attività ludico didattiche.