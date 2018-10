Alghero. Centro residenziali per anziani da rifare ex novo. M5S: "Decisione infausta"

"Sulla nuova costruzione del Centro Residenziale per Anziani, decisa dalla “pseudo” maggioranza durante l'ultimo Consiglio comunale, ci siamo voluti prendere qualche giorno, visto il tema delicatissimo, prima di esprimere pubblicamente il nostro totale disappunto. Le possibilità su cui decidere, infatti, erano due: la messa in sicurezza dell’attuale struttura con la possibilità di apportare delle migliorie o, viceversa, costruirne una nuova.

Nel frattempo i nostri anziani sono parcheggiati nell’ostello della gioventù in una situazione difficile che con l’arrivo dell’inverno rischia di diventare ancora più critica senza la minima idea di quanto dovranno restarci. "









Riportiamo la nota a firma dei portavoce del Movimento Cinque Stelle in Consiglio comunale di Alghero, Roberto Ferrara e Graziano Porcu, in riferimento alla decisione di costruire un nuovo centro per gli anziani.