Sassari. Controlli della Polizia Stradale con il telelaser "Trucam", oltre 70 le patenti ritirate

Nell’ambito dei specifici servizi di prevenzione, predisposti settimanalmente dalla Polizia Stradale, gli agenti si possono avvalere di nuove e sempre più sofisticate apparecchiature. La recente novità è costituita da un telelaser di ultima generazione il “TruCam”, il cui compito principale resta quello della prevenzione – in particolare per quanto riguarda le sanzioni per chi non rispetta i limiti di velocità. Ma grazie alle sue virtù, da autentica telecamera – consente alle forze di Polizia che lo hanno in dotazione di scovare anche chi parla al telefono o non indossa le cinture di sicurezza.

Nei giorni scorsi, l’apparecchiatura è stata utilizzata dagli agenti della Sezione di Sassari che è riuscita a riprendere un automobilista che sulla SS 291, strada di collegamento tra Sassari ed Alghero, a bordo della propria autovettura Alfa Romeo Giulia ha raggiunto i 224 km/h.

Numerose sono le infrazioni contestate negli ultimi mesi agli automobilisti “dal piede pesante”, ed oltre 70 le patenti ritirate per chi supera di oltre 40 km/h i limiti di velocità.

Detti servizi verranno predisposti anche nelle prossime settimane e pubblicati sul sito ufficiale della Polizia di Stato.