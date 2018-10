Porto Torres, rimosse discariche abusive in zona Funtana di Cherchi

Sono state rimosse diverse microdiscariche nella strada vicinale Funtana di Cherchi, in località Li Lioni, e nella zona di Ponti Pizzinnu. L'azienda che gestisce il servizio di igiene urbana ha recuperato ieri materiali inerti nelle cunette, nei terreni e nelle rientranze delle strade.



«Purtroppo l'area in periferia è oggetto da anni di una continua azione di abbandono dei rifiuti. Stiamo monitorando il fenomeno e sono state anche elevate sanzioni. Qualche furbetto è riuscito a farla franca – sottolinea l'Assessora all'Ambiente, Cristina Biancu – e ha alimentato diverse microdiscariche. Per rispetto dei cittadini che abitano nella zona, per tutelare l'ambiente e migliorare il decoro delle aree abbiamo provveduto ad effettuare la pulizia attraverso la società che gestisce la raccolta dei rifiuti». Nelle zone pertinenti alla sede stradale sono stati recuperati, tra gli altri, contenitori di plastica, strumenti elettronici, cassette della frutta, lattine. L'intervento è stato effettuato nella strada vicinale Funtana di Cherchi, ma è stato esteso anche all'area di Ponti Pizzinnu in seguito a un sopralluogo effettuato dagli operatori della ditta. «Purtroppo la periferia viene presa di mira dagli incivili – conclude l'Assessora – ma i controlli sono stati incrementati e non ci saranno sconti per chi verrà sorpreso ad abbandonare spazzatura nel territorio comunale».