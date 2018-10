Cagliari, scoperta dalla Guardia di Finanza evasione fiscale di oltre 500.000 euro

Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme Gialle del Gruppo di Cagliari hanno concluso un’attività di verifica nei confronti di una ditta cagliaritana operante nel settore del commercio di autoveicoli.L’azione dei Finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti in materia di II.DD., di I.V.A. e IRAP, ed ha interessato il periodo compreso tra il 2012 ed il 2018.Le operazioni di controllo, scaturite da una preliminare attività di “intelligence e analisi” sono state avviate a seguito dell’esame delle diverse banche dati in uso al Corpo: da questa analisi è emerso che il soggetto controllato, a fronte di una dichiarata attività di “commercio al dettaglio di prodotti via internet”, di fatto esercitava un’attività di “commercio di autovetture.Gli elementi raccolti nel corso di una preliminare attività investigativa hanno consentito di dimostrare come il soggetto economico, in qualità di amministratore di fatto dell’impresa verificata, utilizzava una piattaforma di e-commerce per la compravendita degli autoveicoli, effettuando cessioni di mezzi usati e prestazioni di servizi riguardanti tali beni nei confronti di diversi clienti a livello nazionale, attraverso lo schermo giuridico di un’impresa solo formalmente intestata ad un familiare.All’esito dell’attività ispettiva è risultato che il soggetto verificato aveva omesso la presentazione delle prescritte dichiarazioni annuali per il periodo d’imposta dal 2012 al 2016, qualificandosi come “evasore totale”, nonché sottratto al Fisco introiti per complessivi 501.608 euro, con una conseguente evasione I.V.A. di 33.923 euro.A seguito di ciò i militari hanno inoltre avanzato agli Uffici Finanziari la proposta per l’eventuale adozione delle misure cautelari previste dalla normativa fiscale a titolo di garanzia dei debiti verso l’Erario.