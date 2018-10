Anas, questa notte sarà chiusa al traffico la galleria “Chighizzu II”, nel territorio di Sassari

Questa notte sulla strada statale 131 ‘Carlo Felice, rimarrà chiusa al traffico la galleria “Chighizzu II”, nel territorio di Sassari, durante la fascia oraria compresa tra le ore 22,00 e le ore 2,00, per l’esecuzione di verifiche illuminotecniche.



Il traffico in direzione Sassari-Porto Torres verrà deviato lungo la strada statale 127 a partire dallo svincolo di Ossi-Tissi (km 204,800), fino all’ingrsso dell’abitato di Sassari dove potrà reimmettersi sulla statale 131 in corrispondenza dello svincolo per Sassari – Viale Italia (km 208,850), attraverso la viabilità comunale. Viceversa per il traffico in direzione Porto Torres-Sassari.



Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida