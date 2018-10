L' Europeo del Canopoleno di Sassari apre le porte agli studenti tedeschi

"Conoscere e confrontarsi, crescere e apprendere: solo così i nostri giovani potranno arricchire il loro bagaglio di esperienze". Così nei giorni scorsi il Liceo Europeo del Canopoleno ha attivato in contatto operativo con la scuola superiore Wirtschaftsschule di Dinkelsbuehl in Baviera, una località che si trova sulla Strada romantica. Dalle lande germaniche alle coste sarde per uno scambio culturale ricco di spunti che ha portato gli allievi del liceo sassarese a conoscere meglio la realtà tedesca ed i giovani bavaresi a stabilire un contatto con le specificità prettamente isolane. "Per i nostri ragazzi si tratta di un momento di grande importanza nel loro percorso formativo- spiega la dirigente scolastica del Canopoleno, Giovanna Contini - le relazioni con altre realtà, altre esperienze, che seguono differenti modelli di istruzione sono un arricchimento capace di dare un concreto valore aggiunto all'interno del quadro didattico. Per una scuola che ancora una volta guarda oltre i confini, con gli occhi dei propri ragazzi."



Hanno partecipato allo scambio culturale -seguito passo per passo dalle docenti Dolores Cocco e Jutta Lessmann, cui hanno collaborato numerosi altri insegnanti- gli alunni: Miriam Giordano, Pais Cecilia, Enrica Zanotti, Ellen Lendle, Lucrezia Tanda, Alice Chessa, Claudia Chessa, Virginia Fiori, Alessandra Ledda, Valentina Sechi, Camilla Trudda, Niccolò Salis e Michele Rivetti.