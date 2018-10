Sassari. Furto con scasso nel negozio Timberland in centro storico, era già successo l'anno scorso

Un furto lampo ma mirato. I ladri, che ben conoscevano il negozio Timberland di piazza del Rosario, sono entrati probabilmente con un arnese da scasso o un piede di porco, hanno rovistato tra i capi più costosi e alla moda, e sono fuggiti con un valore in merce altissimo. Hanno operato probabilmente in due e sono stati velocissimi. L'allarme è stato dato quando un passante che andava a lavoro si è accorto della serranda forzata nella piazza e ha chiamato le forze dell'ordine. Il furto si è compiuto tra le quattro e le cinque di mattina di due notti fa. Sul posto sono intervenuti oltre alla suqadra mobile anche la polizia scientifica per il rilevamento di eventuali impronte.