La pallamano targata Cus Sassari scalda i motori

Il 2018/2019 agonistico della pallamano griffata Cus Sassari è alle porte. Quest'anno, dopo il successo nel campionato di serie B, le novità sono rappresentate dalla partecipazione delle formazioni under 15, under 17 e under 19 ai rispettivi campionati di categoria. Traguardo importante e importante riconoscimento al lavoro svolto. E proprio per inaugurare nel migliore dei modi quella che si spera possa essere una annata ricca di soddisfazioni, è stata organizzata un'amichevole di livello internazionale, che ha visto i nostri atleti affrontare i pari età del Solingen, blasonata formazione tedesca.



Un'esperienza straordinaria per i ragazzi guidati con perizia e passione dal coach Gianmario Pittorru - recentemente insignito di un prestigioso riconoscimento che ne conferma professionalità e valore -. La squadra han affrontato senza timore e a testa alta il forte avversario straniero, cui vanno i complimenti di tutto il Centro Sportivo Universitario sassarese del presidente Nicola Giordanelli per l'esemplare dimostrazione di capacità sul piano atletico e sportivo. Un grazie anche alla Verdeazzurro di Sassari, che ha condiviso con noi questa magnifica esperienza in una bellissima giornata di festa per l’intera pallamano sarda.