Alghero. Miramare, ancora musica dal vivo con Quattro Quarti e Puro Malto

Al Miramare GastroMusic Pub & Pizzeria d’Autore di Alghero prosegue la programmazione musicale della stagione invernale ’18 -’19. Anche questo fine settimana doppio appuntamento live, venerdì 19 la presentazione in anteprima dei Quattro Quarti e sabato il concerto dei Puro Malto.

Lo scorso weekend è stato il turno della Help Band, progetto che è approdato per la prima volta sul palco del club algherese e di Carletto e i suoi mostri, il trio capitanato da Carlo Pieraccini che ha fatto divertire il pubblico durante il sabato notte.



Questo venerdì, 19 ottobre, il Miramare ospita una prima assoluta, la presentazione dei Quattro Quarti, nuovo progetto musicale nato dall’incontro tra quattro affermati musicisti del nord Sardegna. Gavino Depalmas voce e chitarra acustica, Bachisio Ulgheri chitarra solista, Fabio Carta basso e tastiere e Domenico Bazzoni batteria e voce porteranno in scena un repertorio composto dai grandi successi italiani e internazionali sia contemporanei che di qualche anno fa, un lungo viaggio tra la musica di qualità. Sabato 20, invece, sul palco del locale algherese i Puro Malto 3.0. La longeva band sassarese nata agli albori del 2000 cambia la line up con l’innesto del batterista Stefano Romano al fianco degli storici componenti Antonello Sussarellu, voce, basso e tastiere e Giovanni Arru chitarra e voce.



Con queste scelte la direzione artistica del Miramare GastroMusic Pub & Pizzeria d’Autore indica chiaramente qual’è la strada che intendere percorrere, unire la qualità e la professionalità di musicisti di talento alla cultura dell’intrattenimento notturno. I concerti sono ad ingresso gratuito e come sempre è attivo sia il servizio di cucina del pub che la pizzeria napoletana.