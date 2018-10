Sassari. La denuncia del sindacato, Campus:"Stipendi favolosi,tagli selvaggi e trattamenti disumani"

Riportiamo la dura nota stampa del portavoce del sindacato Fsi-Usae Mariangela Campus, in merito alla gestione dell'Azienda Sanitaria e alle criticità del personale e dei reparti:







"Super-manager ATS fa rima con padrone. Stipendi favolosi, tagli selvaggi e trattamenti quasi disumani per il personale. Lo scandalo dei dipendenti che da anni hanno fatto richiesta di trasferimento all'interno dell'ATS per importanti motivi familiari e che continuano ad essere ignorati. La gestione padronale delle ATS della Sardegna da parte dei super manager dagli stipendi d’oro deve finire al più presto. Il caso dei lavoratori che per importanti motivi familiari hanno chiesto il trasferimento all'interno dell'ATS, tra questi lavoratrici madri e titolari di 104, nel mese di Maggio 2017- Direttore Generale ATS Sardegna Dott. Moirano con direttiva che prevede la mobilità all'interno dell'azienda unica di personale titolare di Legge 104 senza necessità di determina, ma con un semplice ordine di servizio, disattesa dalle varie aree tranne Sassari. E' emblematico dell’indifferenza che caratterizza questi dirigenti (profumatamente pagati da noi), piazzati sui loro scranni da una moribonda maggioranza regionale. Faremo tutto il possibile per denunciare questo scandalo e scardinare le scriteriate logiche di potere che danneggiano il personale e gli utenti“ tuona la Segretaria territoriale dell’FSI-USAE Mariangela Campus.