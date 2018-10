Sassari, sopralluogo al Vanni Sanni per gli interventi di manutenzione

Un impegno reciproco per la realizzazione di una serie di interventi di manutenzione ordinaria. È quanto manifestato questa mattina durante un sopralluogo allo stadio Vanni Sanna, al quale hanno preso parte l'assessora alle Politiche educative, infanzia, giovani e sport del Comune di Sassari Alba Canu, la dirigente del settore Simonetta Cicu, il presidente della Torres Salvatore Sechi, il vicepresindente Antonio Carboni, il presidente della Sassari Torres Femminile Andrea Budroni e il presidente del Latte Dolce Roberto Fresu.



«Quello palesato oggi – commenta Alba Canu – è uno spirito di fattiva collaborazione tra la pubblica amministrazione e le società sportive, nel rispetto del regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali».



Durante il sopralluogo è emersa la necessità di interventi di manutenzione ordinaria che riguardano in particolare la pulizia e il decoro degli spazi utilizzati dai giocatori e di quelli fruiti dal pubblico.



«Alcuni lavori che puntano al miglioramento dell'accoglienza e del decoro dello stadio – spiega l'assessora – possono essere concordati con le società sportive, che devono garantire la pulizia dello stadio, dei servizi igienici, degli spogliatoi e delle tribune durante le giornate di campionato. Possono rientrare, inoltre, nelle possibilità delle società anche altri interventi di manutenzione ordinaria, da realizzare con una modalità di compensazione che non comporti nessun ulteriore investimento per le società».



«Per ciò che riguarda la manutenzione straordinaria, poi, e dunque gli interventi di migliorie al campo e all'infrastruttura nel suo complesso, questi sono inseriti all'interno di progetti più complessi. Infine, a proposito della gestione dello stadio – conclude l'assessora -, di cui si è recentemente parlato, l'amministrazione è pronta a valutare la possibilità una volta avvenuto il riordino e l'adeguamento delle grandi strutture sportive destinate al calcio, ad esempio in presenza di un project financing come quello in corso di utilizzazione nelle piscine comunali».