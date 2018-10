Alghero. Tenta di rubare dalle auto in sosta , arrestato dai Carabinieri 35enne algherese

Per i fatti esposti l’arrestato è stato condotto oggi presso il Tribunale di Sassari dove l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’operato dei Carabinieri disponendo la custodia presso la Casa Circondariale di Sassari-Bancali.















Tentato furto con scasso su autovetture in sosta e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale: è questa l’accusa per un 35enne disoccupato algherese, gravato da numerose denunce per reati contro il patrimonio e la persona, e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune della “Riviera del Corallo”, arrestato ieri in fragranza di reato dai militari in servizio di pattuglia della Stazione di Alghero.L’arresto, eseguito ieri, ha avuto origine dalla segnalazione da parte di un privato cittadino che aveva visto un soggetto che si aggirava con affare sospetto intorno ad alcune autovetture in sosta che presentavano segni di forzatura per rubare quanto lasciato incustodito all’interno. Per i proprietari dei veicoli l’importo dei danni riportati dalle loro auto in sosta è di gran lunga superiore al valore della refurtiva che il ladro ha tentato di impossessarsi.