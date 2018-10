Sassari, riparazione delle condotte in via Luna e Sole dalle squadre di Abbanoa

Le squadre di Abbanoa sono a lavoro in via Luna e Sole per riparare un improvviso guasto individuato in una condotta in acciaio del diametro di 300 millimetri. La rottura ha comportato l’interruzione dell’erogazione nei quartieri Luna e Sole, Prunizzedda, Monte Rosello Alto e Carbonazzi alimentati dal serbatoio “Quota 340”. I tecnici del pronto intervento di Abbanoa sono intervenuti immediatamente: la riparazione sarà concluso verso le 19 con il ripristino dell’erogazione



Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.