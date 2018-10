Porto Torres. Forestazione, a dicembre l'avvio dei cantieri

I cantieri della forestazione partiranno a dicembre. Con l'assegnazione degli incarichi per le progettazioni relative alle annualità 2016 e 2017 sono stati definiti i passaggi amministrativi propedeutici all'avvio dei lavori.





«A breve approveremo in giunta anche la delibera che definisce gli indirizzi per il cantiere che dovrà essere svolto con i fondi assegnati dalla Regione nel 2018. Con questi atti – sottolinea l'Assessora all'Ambiente, Cristina Biancu – riusciremo, come auspicato, a far partire i lavori nel mese di dicembre e le assunzioni dei lavoratori saranno “spalmate” su tutto l'anno. Proseguiremo, così, nell'opera di continuità per la valorizzazione del patrimonio boschivo e, contestualmente, contribuiremo a sostenere con questo progetto le famiglie delle persone disoccupate, selezionate con le graduatorie pubbliche del Centro per l'impiego. Per le assunzioni si provvederà a selezionare a scorrimento dalle stesse, fino alla scadenza. Gli uffici in questi mesi hanno fatto un lavoro importante. L'obiettivo dell'amministrazione era quello di dare continuità al cantiere, creando in breve tempo i presupposti per impegnare tutte le somme a nostra disposizione, e ci stiamo riuscendo». Come è stato stabilito nell'ultima riunione tecnica che si è svolta a fine settembre, i lavori, finanziati attraverso tre annualità riservate ai comuni come Porto Torres che hanno aree deindustrializzate, partiranno contestualmente per garantire maggiore omogeneità agli interventi e in più zone della città contemporaneamente. «In questo modo gli operai potranno essere suddivisi in diverse aree e dovremmo riuscire a riscontrare anche una maggiore efficacia negli interventi. Porto Torres è uno dei comuni più virtuosi nell'utilizzo di questi finanziamenti e nei prossimi mesi riusciremo a spendere più di un milione di euro, denari che saranno una boccata d'ossigeno per tante famiglie in difficoltà – conclude l'Assessora – e che ci consentiranno di implementare le azioni di valorizzazione di numerose aree verdi nel territorio».